G20: Giorgetti, il digitale è opportunità per cittadini e crescita economia

Lunedì, 12 Aprile 2021

Il Ministro all'evento organizzato dalla Presidenza italiana

Il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è intervenuto oggi in videoconferenza al “Connectivity and social inclusion event”, un evento organizzato dalla Presidenza italiana del G20 a cui hanno partecipato i rappresentanti dei Paesi membri e delle organizzazioni internazionali.

Nel corso del suo intervento il Ministro Giorgetti ha dichiarato: "Il digitale rappresenta una straordinaria opportunità. Oggi le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione sostengono la crescita globale e migliorano l'inclusione, la stabilità sociale e al tempo stesso permettono lo sviluppo dell'economia rispettando l'ambiente. Per questo il mancato accesso a internet e all'uso di queste tecnologie possono diventare due fattori determinanti per l'esclusione sociale. In questo senso - ha sottolineato - i governi devono avere nelle loro agende due obiettivi: favorire un accesso diffuso e conveniente al digitale e potenziare le possibilità dei singoli individui e dell'economia".

"L'accesso a internet e la connettività in generale sono solo due aspetti di un quadro più grande - ha aggiunto Giorgetti. "Il cambiamento più importante oggi è guidare il processo dello sviluppo tecnologico mantenendo al centro la conoscenza, l'essere umano. Per esempio noi crediamo che la crescita e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, la blockchain, internet, l'uso massivo di nano e quantum tecnologie o lo sviluppo della banda ultralarga possono garantire i cittadini e l'economia. Favorire la diffusione, quindi, delle nuove tecnologie e l'utilizzo della rete rappresentano una priorità per lo sviluppo di tutte le persone e dei Paesi ed è cruciale ancor più oggi con il mondo alle prese con la pandemia.

E' importante, dunque, che noi tutti lavoriamo e cooperiamo per lo sviluppo delle infrastrutture della banda ultralarga, per la modernizzazione e la digitalizzazione di settori privati e pubblici. Ringrazio tutti - ha concluso - per la partecipazione a un evento così importante che si occupa di temi legati all'innovazione, allo sviluppo digitale, all'educazione e alla formazione di tutti”.

