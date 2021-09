Giorgetti visita aziende in Abruzzo

Mercoledì, 22 Settembre 2021

Produzioni innovative da valorizzare e tutelare

Il ministro Giancarlo Giorgetti è stato in visita in Abruzzo dove si è recato negli stabilimenti delle aziende Liofilchem, Cordivari e Oslv Italia che con i loro prodotti innovativi rappresentano tre eccellenza del made in italy.

Giorgetti ha sottolineato come nel settore della microbiologia clinica ed industriale, al centro delle produzione di Liofilchem “ci sono opportunità di investimento enormi: è produzione strategica e quindi deve essere valorizzata e tutelata dal governo”.

Nel sito di Cordivari, tra le maggiori realtà industriali italiane nel settore idro-termo-sanitari, il ministro ha evidenziato come dietro “un’iniziativa economica ci sono sempre persone, spesso una famiglia di imprenditori di valore”.

La visita è poi proseguita alla Oslv Italia, azienda produttrice di motori elettrici e tergicristalli.

Galleria fotografica