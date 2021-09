Giorgetti inaugura fiera calzature MICAM

"È un bellissimo segnale di ripartenza, andiamo avanti"

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha inaugurato l'edizione 92 del MICAM, il salone internazionale della calzatura promosso da Assocalzaturifici che si svolge alla Fiera di Milano a Rho.

Sono oltre 650 gli espositori presenti tra i padiglioni della manifestazione, dove vengono presentate le collezioni dei migliori marchi italiani e internazionali dell'industria calzaturiera.

"È un segnale di ripartenza, io l'ho definito un rinascimento, perché non è soltanto economia", ha dichiarato Giorgetti dopo il taglio del nastro di Micam, aggiungendo che "vuol dire non solo rimettersi in moto, ma far ripartire anche tutte quelle energie spirituali, la volontà di fare, la vocazione imprenditoriale, soprattutto tornare a essere liberi, naturalmente con qualche regola da osservare. È il motivo per cui il governo ha deciso che dobbiamo aprire tutto, ma rispettando ulteriori regole. L'alternativa era quella di rischiare di tornare indietro a situazioni che non vorremmo più rivedere", - ha sottolineato il ministro.

"La riapertura della Fiera per tutta l'area di Milano - ha proseguito il ministro - significa ripartenza di tutte le attività economiche, non soltanto quelle che sono coinvolte. Ci voleva il coraggio di fare queste iniziative in Fiera. È un bellissimo segnale, andiamo avanti".

Giorgetti ha visitato le esposizioni presenti in Fiera, incontrando i rappresentanti e gli operatori del settore, e partecipato anche all'incontro dedicato al distretto calzaturiero marchigiano che rappresenta un'eccellenza del Made in Italy.

"L'ambizione nostra - ha affermato il ministro - è di fare i prodotti migliori al mondo e quindi di tornare anche sui mercati internazionali in una fase in cui si riapre il mondo. Una fase in cui queste imprese, che hanno resistito con tanta fatica, devono avere lo Stato al loro fianco", ha concluso Giorgetti assicurando che, oltre alle misure già messe in campo, si sta lavorando per un ulteriore provvedimento a sostegno delle filiere della calzatura e del tessile.