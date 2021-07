Giorgetti incontra il ministro polacco Gowin

Giovedì, 15 Luglio 2021

Dialogo più intenso tra i due Paesi per il rilancio economico

Si è svolto oggi a Palazzo Piacentini l’incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il vice primo ministro e ministro dello sviluppo economico polacco, Jaroslaw Gowin, in missione in Italia.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati temi del rilancio economico dopo la crisi dovuta alla pandemia, attraverso un dialogo più intenso tra i due Paesi: in particolare i ministri hanno concordato la costituzione di una commissione bilaterale per favorire i rapporti economici tra gli imprenditori che operano in Polonia e Italia.

Il ministro Giorgetti ha evidenziato la volontà di rafforzare la cooperazione in ambito europeo tra i ministri dell’economia e dell’industria specialmente sui temi della transizione ecologica e del sostegno pubblico alle imprese. “Occorre aumentare il peso dell’economia reale rispetto a discussioni talvolta ideologiche” ha dichiarato Giorgetti.

In tale ottica il ministro dello sviluppo economico italiano parteciperà personalmente, la prossima settimana, al Consiglio competitività informale di Lubiana, dedicato ai settori del tessile e dell’industria pesante.

