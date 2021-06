Nuova Sabatini, Giorgetti: arrivano 600 milioni

Mercoledì, 30 Giugno 2021

Agevolazioni per gli investimenti produttivi delle imprese

Rifinanziata oggi dal Consiglio dei ministri per un totale di 600 milioni la “Nuova Sabatini”, la legge finalizzata al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per acquisto di beni strumentali.

La norma, fortemente voluta dal ministro Giancarlo Giorgetti, prevede che per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Ministero può procedere ad erogare le successive quote di contributo.

La misura mira, inoltre, ad equiparare il trattamento delle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini”, consentendo l’erogazione accelerata delle rimanenti quote di contributo in favore di tutte le PMI, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall’importo del finanziamento.

“Sono soddisfatto per l’approvazione di questa misura - dice Giorgetti - auspicata giustamente dal mondo delle imprese e sostenuta da me con grande convinzione”.